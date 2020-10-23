Перевод на дистант и состояние больниц. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле нарастает недовольство состоянием больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом. В инфекционной больнице люди жалуются на плохой сон и невозможность отдохнуть. В ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле больным приходится изобретать самодельное медицинское оборудование. Одному из пациентов после выписки довелось изготавливать аппараты для кислородных масок из пластиковых бутылок и передавать их больнице. Сам медперсонал делает их из полуторалитровых банок. Один из городских активистов, заразившись «ковидом», попал в число пациентов, которых отвезли в санаторий «Руш». Он рассказал об ужасающих условиях в душевых медицинского учреждения. Больным предоставляется маленький поддон с душем, в котором, по словам мужчины, просто невозможно помыться. Кроме того, в отделении недостаточно электрических розеток, из-за чего имеющиеся обрастают всевозможными тройниками, что идет в разрез с правилами противопожарной безопасности.