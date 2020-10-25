«Новые известия»: Кто виноват в экологических проблемах России и что с ними делать?

У нас разное отношение, в зависимости от типа организации. Например, к заведению общепита совсем не так относятся как к заводу, а должны — одинаково. Это видно и по принятым решениям суда. В законе есть лазейки, но если бы соблюдалось действующее законодательство, то ситуация складывалась бы намного благоприятнее. В западных странах все нормативы соблюдаются. У бизнесменов и мысли не возникает как-либо обойти или нарушить закон. Проще вложиться в модернизацию производства, чем платить огромные штрафы или сесть за решетку. А у нас штраф за несанкционированные акции протеста в десятки раз превышает наказание за вред окружающей среде. Если на руководителя предприятия с миллиардными оборотами накладывают штраф в 20 тысяч рублей, то это ничего не меняет, считает директор департамента «Greenpeace».