Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

Posted 4 февраля 2021,, 16:58
Published 4 февраля 2021,, 16:58
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Предприятие работает на максимальной мощности, говорится в заявлении.
Игорь Быстров подчеркнул, что горючее отгружается в сверхнормативном режиме. Компания приобрела месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов. Так, удастся добиться бесперебойного обеспечения россиян топливом.
Добавим, что бензин отправляют по «зеленому коридору» поездами прямо на Хабаровский НПЗ. Бензовозы доставляют горючее в ускоренном режиме 24 часа в сутки.
В этом месяце регион примет 75 000 тонн топлива с учетом стороннего ресурса. В итоге удастся полностью покрыть все потребности, пообещал Игорь Быстров.
По словам гендиректора Хабаровского НПЗ, завод создал месячный запас топлива.