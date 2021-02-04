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Posted 4 февраля 2021,, 16:58

Published 4 февраля 2021,, 16:58

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

4 февраля 2021, 16:58
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не так давно отремонтировали оборудование. Завод является частью АО «ННК» коммерсанта Эдуарда Худайнатова. В настоящее время предприятие функционирует на полную мощность. С него после ремонта успели отгрузить уже свыше 1500 тонн горючего.

Об этом заявил генеральный директор Хабаровского НПЗ Игорь Быстров, информирует transsibinfo.com.

Предприятие работает на максимальной мощности, говорится в заявлении.

Игорь Быстров подчеркнул, что горючее отгружается в сверхнормативном режиме. Компания приобрела месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов. Так, удастся добиться бесперебойного обеспечения россиян топливом.

Добавим, что бензин отправляют по «зеленому коридору» поездами прямо на Хабаровский НПЗ. Бензовозы доставляют горючее в ускоренном режиме 24 часа в сутки.

В этом месяце регион примет 75 000 тонн топлива с учетом стороннего ресурса. В итоге удастся полностью покрыть все потребности, пообещал Игорь Быстров.

По словам гендиректора Хабаровского НПЗ, завод создал месячный запас топлива.

#Общество
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