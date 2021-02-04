Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не так давно отремонтировали оборудование. Завод является частью АО «ННК» коммерсанта Эдуарда Худайнатова. В настоящее время предприятие функционирует на полную мощность. С него после ремонта успели отгрузить уже свыше 1500 тонн горючего.