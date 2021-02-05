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В Нижнем Тагиле мужчина в трусах бегал рядом с гимназией № 18 и останавливал машины

5 февраля 2021, 10:02
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле мужчина в одних трусах бегал по кварталу рядом с гимназией № 18. Происходящее засняли на видео школьники.

Происшествие случилось 5 февраля около 14.00.

Сначала молодой человек ходил по кварталу, а затем выбежал на проезжую часть на улице Газетная. Он стал бегать за машинами и останавливать их. Один из автомобилей он ударил в стекло со стороны водителя.

Фото: TagilCity.ru

Тагильчане, которые стали свидетелями происшествия, вызвали полицию. Прибывшие сотрудники силовых структур подошли к мужчине, после беседы надели на него наручники и проводили в служебный автомобиль. При этом молодой человек не оказывал сопротивления.

Оперативный комментарий в МУ МВД «Нижнетагильское» на момент публикации редакции TagilCity.ru получить не удалось.

#Гимназия №18#Мужчина#Полиция#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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