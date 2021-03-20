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Детская смесь с кислотой и регистр «ковид-умерших». Итоги дня в Свердловской области

20 марта 2021, 15:41
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области 20 марта.

Администрация Нижнего Тагила по решению суда изъяла у ООО «Уралстроймонтаж» участок с недостроенным зданием в районе четвертого микрорайона на Муринских пруда. Заключенный договор гласит, что в случае не завершения строительства, истец может в течение полугода с окончания его срока подать в суд иск об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов. Мэрия города решила воспользоваться данным правилом и выиграла дело. В результате объект будет продан с публичных торгов, а ООО «Уралстроймонтаж» должен выплатить шесть тысяч рублей государственной пошлины.

Землю на Муринских прудах изъяла у «Уралстроймонтажа» мэрия Нижнего Тагила
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Минздравом Свердловской области утверждена специальная форма, по которой больницы должны будут отчитываться об умерших от COVID-19. Заносить информацию в новый реестр должна та больница, в которой человек скончался, либо учреждение, выдавшее последнее медицинское свидетельство о смерти. В реестре будет находиться вся информация о том, когда умерший от короновируса пациент впервые обратился за медпомощью, также, куда именно он пришел — в стационар, скорую медицинскую помощь или поликлинику.

Отдельный регистр умерших от коронавируса будет введен в Свердловской области
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На улице Фотеевская в Нижнем Тагиле сгорел частный строящийся дом. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На тушение пожара прибыли две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать за десять минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01.51.

Недостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле
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В Екатеринбурге чуть не умер двухмесячный младенец, потому что 27-летняя мать случайно напоила его лимонной кислотой. Осознав, что произошло, женщина вызвала скорую медицинскую помощь. Как выяснилось, вечером екатеринбурженка решила почистить чайник от накипи. Она использовала порошок с лимонной кислотой, но слить раствор забыла. Перед кормлением ребенка мама разбавила детскую смесь водой из этого чайника. На данный момент состояние мальчика удовлетворительное.

У 2-месячного малыша химический ожог: екатеринбурженка напоила сына лимонной кислотой
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