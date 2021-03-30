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Количество абортов в России снизилось в 1,5 раза

30 марта 2021, 11:59
Фото: pixabay.com
Количество абортов в России за последние пять лет снизилось в 1,5 раза.

Статистика абортов сделана по российским клиникам, сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова. Количество прерванных беременностей снизилось на 40%.

В центрах поддержки действует медико-социальная помощь беременным девушкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По итогам консультаций в 2020 году оставить ребенка решили 22% беременных, это каждый пятый человек, обратившийся в центр. Всего за прошлый год оказана помощь 230 тысячам женщин, сообщает издание «Новые Известия».

По России средний возраст рождения первого ребенка составляет 30 лет. На данный момент в стране 7,5 миллиона женщин репродуктивного возраста от 20 до 29 лет, это на 37,5% меньше, чем в 2010 году.

По мнению Татьяны Голиковой, сокращение численности женщин репродуктивного возраста является одним из факторов, влияющих на сокращении рождаемости в России.

#Россия#Беременность#Статистика#Аборт#Общество
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