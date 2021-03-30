Количество абортов в России снизилось в 1,5 раза

В центрах поддержки действует медико-социальная помощь беременным девушкам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По итогам консультаций в 2020 году оставить ребенка решили 22% беременных, это каждый пятый человек, обратившийся в центр. Всего за прошлый год оказана помощь 230 тысячам женщин, сообщает издание «Новые Известия».