Полицейские открыли стрельбу по удиравшему на иномарке нарушителю в Екатеринбурге

Posted 9 мая 2021, 08:11
Published 9 мая 2021, 08:11
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Toyota ехала по Кольцовскому тракту с явным превышением скороасти, когда ее заметили сотрудники ГИБДД. Экипажу ДПС водитель иномарки, открыв окно, показал неприличные жесты, после чего и началась за погоня, сообщает «КП-Екатеринбург».
К погоне за нарушителем, которого инспекторы преследовали несколько километров, пришлось подключиться мотовзводу. Чтобы оставить лихача полицейским пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем стрелять по колесам.
Нарушителем оказался 33-летний житель Екатеринбурга.
Вместе с водителем в автомобиле находился еще один мужчина — пассажир. У всех присутствовали признаки алкогольного опьянения, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В итоге на водителя было составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД. Мужчину задержали, а автомобиль поместили на штрафстоянку.
Напомним, в начале мая пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле.