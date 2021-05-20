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Posted 20 мая 2021, 05:01

Published 20 мая 2021, 05:01

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил

20 мая 2021, 05:01
Этим летом порядка 200 тысяч цветов украсят Нижний Тагил. Цветы и декоративные кустарники для города выращивает питомник Горзеленхоза.

Выездное заседание в питомнике Горзеленхоза провели депутаты думы Нижнего Тагила в минувшую среду, 18 мая.

Представители депутатского корпуса осмотрели теплицы питомника, где прямо сейчас для города выращиваются тысячи цветов и кустарников, которые в ближайшем будущем будут высажены в клумбы и цветники.

В 2020 году по инициативе городской думы была создана рабочая группа по разработке долгосрочной программы озеленения Нижнего Тагила, а в местном бюджете были предусмотрены средства на восстановление теплиц.

На сегодняшний день первая теплица уже действует, проведена ревизия системы отопления, приобретены тепловые пушки для обогрева помещений, закуплен семенной материал, подготовлена рассада, рассказали в пресс-службе думы Нижнего Тагила.

Кроме 200 тысяч бархатцев и петуний, георгинов и бальзаминов, на улицах Тагила будет высажено более 3000 декоративных деревьев и кустарников.

Напомним, озеленение экопарка на Муринских прудах началось в Нижнем Тагиле. Там будет высажено свыше 200 деревьев и около 3000 кустарников.

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#Общество#Нижний Тагил#Клумбы#Цветы#Дума#Озеленение
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