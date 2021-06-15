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Получить медпомощь дистанционно при подозрении на COVID-19 могут жители Тагила

15 июня 2021, 09:12
Фото: TagilCity.ru
Вызывать выездную бригаду при подозрении на COVID-19, а не приходить самостоятельно в поликлиники, призвал жителей Нижнего Тагила главврач ЦГБ № 1.

Пациентам с признаком ОРВИ не нужно обращаться очно в поликлинику, чтобы минимизировать возможные социальные контакты с потенциально здоровыми людьми, отметил главный врач Центральной городской больницы № 1 Александр Павловских на пресс-конференции, состоявшейся в ЦГБ во вторник, 15 июня.

Да, при каждой поликлинике есть кабинет неотложной инфекционной помощи, но все поликлиники на сегодняшний день организовали дистанционную форму работы. В городской поликлинике № 1 Нижнего Тагила сегодня с 8 утра до 8 вечера работает пять выездных бригад. Выедная бригада приезжает к пациенту на дом, ставит диагноз, берет мазок, выдает больничный и лекарственные препараты для лечения коронавируса, рассказал TagilCity.ru Павловских.

Он отметил, что в данный момент тагильские больницы полностью обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Медики готовы принять всех пациентов с коронавирусной инфекцией, даже с учетом роста заболеваемости.

Напомним, за последние две недели в Свердловской области зарегистрирован рост новых случаев заболевания COVID-19, в связи с чем в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов. Из них свободны чуть больше 35% от общего коечного фонда.

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