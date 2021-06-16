Мигранты жалуются на принуждение к платному оформлению документов в Екатеринбурге

Иностранцы получили талон, пришли к определенному времени с пакетом бумаг, а им просто отказали в приеме! Якобы они не те талоны оформили. Некоторым завуалированно подсказали, что в этом же здании есть частная фирма, которая помогает в оформлении документов. Услуги в той фирме за запись в очереди стоят 30 тысяч рублей,описал обстоятельства юрист Евгений Васенин.