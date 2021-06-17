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Глава сельского поселения на Урале наказан за нарушения при заключении контрактов

17 июня 2021, 06:41
Фото: 1Mediainvest.ru
За нарушения при заключении контрактов на выполнение работ по обустройству тротуара и дорожного полотна Камышловская межрайонная прокуратура в отношении главы Зареченского сельского поселения возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Его оштрафовали на 75 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года с МУП «Гарант» были заключены 3 договора подряда на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Ленина в деревне Баранникова на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.

Также в ноябре 2020 года с «Гарантом» заключили 2 договора подряда на выполнение работ по устройству щебёночного покрытия на улице Лесная в деревне Коровякова на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что данные договоры администрацией сельского поселения заключены с МУП «Гарант» как с единственным поставщиком, в обход конкурентных процедур, то есть без проведения электронного аукциона. Также, приняв во внимание тождественность условий контрактов, временной промежуток, в течение которого были заключены контракты, выявили факт их дробления. Дробление единой закупки на выполнение группы идентичных работ свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов.

По результатам рассмотрений прокурора главу Зареченского сельского поселения оштрафовали. Постановления о привлечении к административной ответственности не вступили в законную силу.

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