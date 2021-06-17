Глава сельского поселения на Урале наказан за нарушения при заключении контрактов

В сентябре 2020 года с МУП «Гарант» были заключены 3 договора подряда на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на улице Ленина в деревне Баранникова на сумму свыше 1,7 миллионов рублей.
Также в ноябре 2020 года с «Гарантом» заключили 2 договора подряда на выполнение работ по устройству щебёночного покрытия на улице Лесная в деревне Коровякова на сумму свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что данные договоры администрацией сельского поселения заключены с МУП «Гарант» как с единственным поставщиком, в обход конкурентных процедур, то есть без проведения электронного аукциона. Также, приняв во внимание тождественность условий контрактов, временной промежуток, в течение которого были заключены контракты, выявили факт их дробления. Дробление единой закупки на выполнение группы идентичных работ свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов.
По результатам рассмотрений прокурора главу Зареченского сельского поселения оштрафовали. Постановления о привлечении к административной ответственности не вступили в законную силу.