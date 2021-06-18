Аномальное похолодание и вакцинация официантов. Итоги дня в Свердловской области

Аномальное похолодание прогнозируют синоптики с 19 июня в Свердловской области и некоторых других регионах России. До 22 июня температуры будут ниже нормы на 4-6 градусов. Так, днем воздух в эти дни прогреется до +16…+18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов
В Свердловской области изменится закон о комплексном развитии территорий. Сейчас регион вырабатывает нормативы, которыми нужно дополнить документ. Затем он будет отправлен на рассмотрение в Госдуму РФ. Закон допускает способы расселения не только за счёт застройщиков, но и за счёт бюджета. При этом реновация коснется не только жилых зданий, но и промышленных зон и заброшенных территорий для привлечения мест с уже сформированной инфраструктурой.
С 17 июня начали задерживать время вылета самолетов «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург. Причиной этого стали закрытия аэропортов в Геленжике и Симферополе в связи с плохими метеоусловиями и выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы соответственно. В авиакомпании пояснили, что сейчас делается все, чтобы как можно быстрее вернуться к намеченному расписанию и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Помимо Екатеринбурга, рейсы «Уральских авиалиний» также задерживаются в Тюмень, Омск, Благовещенск и другие города России.
Правительство Свердловской области планирует ввести ограничения в отношении предприятий общепита. В частности, сообщается об ограничении режима работы заведений, в которых привито менее 100% работников, а также запрете на посещение ресторанов и кафе людям, не прошедшим полный курс вакцинации. Официальное письмо направило министерство агропромышленного комплекса Свердловской области в предприятия общепита Екатеринбурга. В нем директоров и руководителей попросили «стимулировать» персонал к вакцинации от COVID-19, в том числе с помощью премий и дополнительных выходных.