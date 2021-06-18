TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аномальное похолодание и вакцинация официантов. Итоги дня в Свердловской области

18 июня 2021, 14:57
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 18 июня.

Аномальное похолодание прогнозируют синоптики с 19 июня в Свердловской области и некоторых других регионах России. До 22 июня температуры будут ниже нормы на 4-6 градусов. Так, днем воздух в эти дни прогреется до +16…+18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов

Аномальное похолодание придет в Свердловскую область
Узнать подробнее

В Свердловской области изменится закон о комплексном развитии территорий. Сейчас регион вырабатывает нормативы, которыми нужно дополнить документ. Затем он будет отправлен на рассмотрение в Госдуму РФ. Закон допускает способы расселения не только за счёт застройщиков, но и за счёт бюджета. При этом реновация коснется не только жилых зданий, но и промышленных зон и заброшенных территорий для привлечения мест с уже сформированной инфраструктурой.

В закон о комплексном развитии территорий в Свердловской области внесут изменения
Узнать подробнее

С 17 июня начали задерживать время вылета самолетов «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург. Причиной этого стали закрытия аэропортов в Геленжике и Симферополе в связи с плохими метеоусловиями и выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы соответственно. В авиакомпании пояснили, что сейчас делается все, чтобы как можно быстрее вернуться к намеченному расписанию и принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. Помимо Екатеринбурга, рейсы «Уральских авиалиний» также задерживаются в Тюмень, Омск, Благовещенск и другие города России.

Названы причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту Москвы
Узнать подробнее

Правительство Свердловской области планирует ввести ограничения в отношении предприятий общепита. В частности, сообщается об ограничении режима работы заведений, в которых привито менее 100% работников, а также запрете на посещение ресторанов и кафе людям, не прошедшим полный курс вакцинации. Официальное письмо направило министерство агропромышленного комплекса Свердловской области в предприятия общепита Екатеринбурга. В нем директоров и руководителей попросили «стимулировать» персонал к вакцинации от COVID-19, в том числе с помощью премий и дополнительных выходных.

Ресторанам Екатеринбурга официально рекомендуется привить своих сотрудников
Узнать подробнее

Материалы по теме
Аномальное похолодание придет в Свердловскую областьНазваны причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту МосквыВ закон о комплексном развитии территорий в Свердловской области внесут изменения
#Итоги#Свердловская область#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25