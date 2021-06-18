Почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19 в России

С 31 декабря 2019 года по состоянию на 16 июня 2021 года был произведён досмотр 20 647 920 человек. За этот период выявили 1039 человек с признаками инфекционных заболеваний. Во всех случаях провели полный комплекс мер, который позволил не допустить осложнений, сообщает оперштаб по коронавирусу в Свердловской области.