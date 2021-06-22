TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал Павел Креков

22 июня 2021, 04:06
Фото: 1Mediainvest.ru
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом лучше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, однако волна может добраться и до области. Кроме того, для тех, кто вакцинировался, планируются некоторые поощрения.

Так, например, власти региона рассматривают возможность разделить общественные места на «чистые» зоны и «грязные» (для привитых и для непривитых). Для этого необходимо будет установить аппараты, которые считывают QR-коды, пишет Е1.

Когда эту меру введут, вице-губернатор не уточнил, однако заметил, что решение о введении будет зависеть от темпов вакцинации.

Также он добавил, что закрывать общественные места сейчас не будут, но персонал и таксисты подлежат обязательной вакцинации. Кроме того, возможно, для непривитых граждан введут ограничения на работу в ночное время. Этот опыт уже применяют в других городах.

Напомним, что в мае 2021 года количество заболевших COVID-19 резко возросло. Лагерь «Звёздный» временно приостановил работу, так как у одного из сотрудников лагеря выявили коронавирус. Сейчас там проводится дезинфекция. Также в Свердловской области были отменены общегородские выпускные и некоторые традиционные фестивали, например, Сабантуй и «Ночь музыки».

Пик третьей волны и COVID-19 в «Звездном». Итоги дня в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
О пике третьей волны коронавируса в Свердловской области рассказал экспертВ онлайн-формате пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле из-за коронавирусаКакие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области
#Свердловская область#Вакцинация#Общество#Вице-губернатор#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25