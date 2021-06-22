О поощрениях за вакцинацию для свердловчан рассказал Павел Креков

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом лучше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, однако волна может добраться и до области. Кроме того, для тех, кто вакцинировался, планируются некоторые поощрения.

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