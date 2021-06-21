TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пик третьей волны и COVID-19 в «Звездном». Итоги дня в Свердловской области

21 июня 2021, 16:13
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 июня.

Эпидемиологи дают прогнозы, что пик третьей волны COVID-19 наступит в июле–августе в Свердловской области. Одного вирус ведет себя нетипично для респираторных инфекций, поэтому спрогнозировать продолжительность третьей волны коронавируса сложно. По мнению эпидемиолога, предстоящую волну поможет «сбить» вакцинация. При этом подчеркивается, что заболеть могут и те, кто уже поставил прививку.

О пике третьей волны коронавируса в Свердловской области рассказал эксперт
Узнать подробнее

Во время подготовки к заезду перед второй сменой, которая должна была начаться в ближайшие дни, у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом был выявлен коронавирус. Руководство лагеря решило временно остановить работу оздоровительного комплекса. На данный момент там проводится дезинфекция. После всех необходимых мер лагерь вновь откроется в штатном режиме. В региональном оперштабе отметили, что у сотрудников брали тесты на ПЦР в соответствии с санитарными требованиями.

Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Выпускные отменены в школах Екатеринбурга. Причина — третья волна коронавируса. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, «областной Сабантуй» также переносится до лучших времен. Куйвашев попросил глав муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за отменой выпускных. Губернатор добавил, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые начнут проверять соблюдение мер безопасности.

Выпускные в школах Екатеринбурга отменены из-за коронавируса
Узнать подробнее

Дело бывшего начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении него и других сотрудников ГИБДД. Версия следствия гласит, что 10 июля 2020 года два инспектора остановили автомобиль, которым управлял водитель, лишенный прав сроком на три года. Инспекторы доставили водителя в отделение, но начальник дал указание заместителю командира взвода о необходимости освобождения водителя и возвращения ему транспорта. В результате в отношении сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На данный момент расследование завершено.

Дело экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд
Узнать подробнее

Материалы по теме
Дело экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в судИз-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним ТагиломВыпускные в школах Екатеринбурга отменены из-за коронавирусаО пике третьей волны коронавируса в Свердловской области рассказал эксперт
#Екатеринбург#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО#Общество#Итоги
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25