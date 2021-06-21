Пик третьей волны и COVID-19 в «Звездном». Итоги дня в Свердловской области

Во время подготовки к заезду перед второй сменой, которая должна была начаться в ближайшие дни, у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом был выявлен коронавирус. Руководство лагеря решило временно остановить работу оздоровительного комплекса. На данный момент там проводится дезинфекция. После всех необходимых мер лагерь вновь откроется в штатном режиме. В региональном оперштабе отметили, что у сотрудников брали тесты на ПЦР в соответствии с санитарными требованиями.