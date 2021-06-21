Пик третьей волны и COVID-19 в «Звездном». Итоги дня в Свердловской области

Эпидемиологи дают прогнозы, что пик третьей волны COVID-19 наступит в июле–августе в Свердловской области. Одного вирус ведет себя нетипично для респираторных инфекций, поэтому спрогнозировать продолжительность третьей волны коронавируса сложно. По мнению эпидемиолога, предстоящую волну поможет «сбить» вакцинация. При этом подчеркивается, что заболеть могут и те, кто уже поставил прививку.
Во время подготовки к заезду перед второй сменой, которая должна была начаться в ближайшие дни, у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом был выявлен коронавирус. Руководство лагеря решило временно остановить работу оздоровительного комплекса. На данный момент там проводится дезинфекция. После всех необходимых мер лагерь вновь откроется в штатном режиме. В региональном оперштабе отметили, что у сотрудников брали тесты на ПЦР в соответствии с санитарными требованиями.
Выпускные отменены в школах Екатеринбурга. Причина — третья волна коронавируса. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, «областной Сабантуй» также переносится до лучших времен. Куйвашев попросил глав муниципалитетов и образовательных учреждений проследить за отменой выпускных. Губернатор добавил, что будет возобновлена работа контрольных групп, которые начнут проверять соблюдение мер безопасности.
Дело бывшего начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова передано в суд. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении него и других сотрудников ГИБДД. Версия следствия гласит, что 10 июля 2020 года два инспектора остановили автомобиль, которым управлял водитель, лишенный прав сроком на три года. Инспекторы доставили водителя в отделение, но начальник дал указание заместителю командира взвода о необходимости освобождения водителя и возвращения ему транспорта. В результате в отношении сотрудников ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями), статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На данный момент расследование завершено.