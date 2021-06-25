Передозировка полицейского, шторм и сроки убийцам. Итоги дня в Свердловской области

Приговор трем подсудимым по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной вынесен в Свердловском областном суде. Также преступному трио вменяли совершение ряда других преступлений, совершенных в 2019 году. Приговором суда Екатерине Меньшиковой, которая нанесла Ксении Каторгиной несколько ножевых ранений, назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года. Михаил Федорович приговорен к 20 годам с ограничением свободы на 2 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии особого режима. К 20 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года приговорен Марат Ахметвалиев. Кроме того, в пользу матери Ксении Каторгиной они должны выплатить моральный вред — 5,5 млн на троих.