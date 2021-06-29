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Фейки о COVID-19 и разможенная вагоном голова . Итоги дня в Свердловской области

29 июня 2021, 15:40
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 июня.

В соцсетях стали распространяться фейки о выплатах родственникам умерших после вакцинации от коронавируса. Губернатор Свердловской области назвал эти новости «чудовищными» и отметил, что в регионе не предусмотрены такие пособия. По словам Куйвашева, прививку поставили более 650 тысяч свердловчан, и лишь около шести тысяч человек заболели после прививки. При этом ни один из заразившихся не умер.

Фейки о выплатах умершим после вакцинации от COVID-19 прокомментировал Куйвашев
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Главный врач горбольницы № 40 Екатеринбурга Александр Прудков призвал на государственном уровне ввести дискриминацию невакцинированных от коронавируса людей. Кроме того, он считает, что таким пациентам нужно отказывать в плановой помощи. По его словам, главная проблема вакцинации — это недостаток вакцины.

Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга
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На шахте «Южная» на тагильском ВГОКе рабочему размозжило голову вагоном. 42-летний мужчина погиб 26 июня в Кушве. Предварительно, причиной стало нарушение правил безопасности, составителя ударил вагон, который толкал электровоз. По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Размозжило голову вагоном рабочему шахты тагильского ВГОКа
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Четыре коллективных сада остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП под поселком Баранчинский. Из-за грозы 25 июня тополь упал на линию электропередач. По словам жителей, света нет до сих пор. Они переживают, что без полива из скважин, которые напрямую работают от электричества, может погибнуть урожай.

Из-за упавшей опоры ЛЭП четыре коллективных сада под Тагилом остались без света
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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