Пропавшую 15-летнюю школьницу обнаружил во дворе житель Нижнего Тагила

Напомним, пропавшая 18 июня девушка, у которой нет переднего зуба, нашлась живой. Она обратилась за помощью в организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистенок», где рассказала, что кто-то ударил ее сзади по голове, из-за чего она потеряла сознание. Где она находилась все эти дни, неизвестно.