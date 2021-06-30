Из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле

В целях принятия мер по предупреждению возникновения и распространения на территории Нижнего Тагила новой коронавирусной инфекции в городе вновь отменен конкурс на лучший двор, дом и подъезд в 2021 году. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин.