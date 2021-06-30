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Posted 30 июня 2021, 05:49

Published 30 июня 2021, 05:49

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле

30 июня 2021, 05:49
Сюжет
Коронавирус
Общегородской конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» вновь отменен в Нижнем Тагиле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В целях принятия мер по предупреждению возникновения и распространения на территории Нижнего Тагила новой коронавирусной инфекции в городе вновь отменен конкурс на лучший двор, дом и подъезд в 2021 году. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин.

В последний раз общегородское состязание проходило в 2019 году. В 2020-м конкурс также был отменен из-за COVID-19.

Напомним, из-за роста случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в ковидный госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Администрация#Конкурс#Постановление#Отмена
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