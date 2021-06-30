Из-за коронавируса отменен конкурс на лучший дом, двор и подъезд в Нижнем Тагиле

Posted 30 июня 2021, 05:49
Published 30 июня 2021, 05:49
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
В целях принятия мер по предупреждению возникновения и распространения на территории Нижнего Тагила новой коронавирусной инфекции в городе вновь отменен конкурс на лучший двор, дом и подъезд в 2021 году. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин.
В последний раз общегородское состязание проходило в 2019 году. В 2020-м конкурс также был отменен из-за COVID-19.
Напомним, из-за роста случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в ковидный госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.