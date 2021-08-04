Еще 10,6 млн рублей потратят на обеспечение охраны четырех школ Нижнего Тагила

На эти средства организовать охрану планируется еще в четырех школах Нижнего Тагила: в СОШ № 10 на улице Известковая, 29; МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа» на улице Некрасова, 1; в МБОУ СОШ № 25 на улице Гагарина 11 и в МБОУ СОШ № 71 на улице Известковая, 9.