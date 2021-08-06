TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Танцы в огромной луже устроили блогеры Екатеринбурга после грозы

6 августа 2021, 05:01
Фото: 1MI
Несколько блогеров устроили танцы в огромной луже, которая образовалась после сильного ливня на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

Мощная гроза обрушилась на Екатеринбург в ночь на 6 августа 2021 года. Затопленными оказались многие улицы, в том числе и Мамина-Сибиряка.

Одна из местных жительниц сначала наблюдала из окна, как машины буквально плыли по улице, а затем заявила, что хочет искупаться.

Образовался «Ниагарский водопад». На самом деле у меня почему-то есть дикое желание выйти и покупаться. Уральское море,сообщила она на своей странице в Instagram.

Затем девушка и несколько молодых людей вышли на улицу и стали плескаться, при этом воды было выше колен.

Напомним, после гроз 6 августа несколько районов Екатеринбурга остались без электричества, в том числе после прямого попадания молний. Энергетики ликвидируют последствия.

После ночной грозы несколько районов Екатеринбурга остались без электричества
Узнать подробнее

Материалы по теме
Семья пожарного-блогера стала лучшей в Нижнем Тагиле«Могла жизнь погубить»: тиктокерша из Екатеринбурга выкинула на людей бутыль с масломБлогер прокатил девушку в наручниках на крыше «Бентли» по Москве
#Екатеринбург#Лужа#Блогеры#Гроза#Танцы#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25