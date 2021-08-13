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410 тысяч рублей в пользу рабочего заплатит виновник дорожной аварии на Урале

13 августа 2021, 11:58
Фото: 1МI
Рабочему по ремонту дорог, пострадавшему в ДТП, судебными приставами Железнодорожного районного отделения в Екатеринбурге взыскана и выплачена компенсации морального вреда с виновника аварии.

В дорожной аварии, которая произошла на Урале, в результате наезда большегруза на рабочих, осуществляющих ремонтные работы на дороге, один из них получил различной степени тяжести травмы тела. На основании медицинского заключения пострадавший мужчина обратился в суд. Он написал заявление о взыскании компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Свердловской области.

На основании заявления пострадавшего было возбуждено исполнительное делопроизводство. Представитель должника-предприятия, водитель которого совершил наезд на рабочих, был уведомлен в соответствии с действующим законодательством и изыскал денежные средства для уплаты компенсации морального вреда потерпевшему. Денежные средства в размере 410 тысяч рублей были перечислены взыскателю.

Напомним, жительница поселка Верхняя Синячиха отсудила у водителя «КАМАЗа», по вине которого получила сотрясение мозга и компрессионные переломы позвонков, компенсацию морального ущерба в размере 750 тысяч рублей.

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#Моральный ущерб#Урал#Возмещение#Приставы#ДТП#Возмещение ущерба#Общество
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