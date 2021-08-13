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После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

13 августа 2021, 07:35
Фото: 1МI
Первое уголовное дело возбуждено по итогам задержания участников сходки криминальных авторитетов в Екатеринбурге, которое силовики провели в ходе спецоперации 11 августа 2021 года.

За незаконное хранение оружия заведено судебное делопроизводство в отношении двух участников встречи авторитетов криминального мира, которая была предотвращена 11 августа 2021 года силовыми структурами и в ходе которой было задержано 30 человек, сообщает Znak.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух охранников, которые оказывали свои услуги инвестору строительства апартаментов «Бажов House» Руслану Соколову. Один из охранников за фактическое задержание при пресечении преступления помещен в изолятор временного содержания. Другой фигурант находится под административным арестом. В отношении самого бизнесмена также применен административный арест на 13 суток.

Напомним, всех участников сходки Верх-Исетский районный суд отправил за решетку на срок от 12 до 14 суток.

Суд отправил за решетку участников криминальной сходки в Екатеринбурге
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