После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

За незаконное хранение оружия заведено судебное делопроизводство в отношении двух участников встречи авторитетов криминального мира, которая была предотвращена 11 августа 2021 года силовыми структурами и в ходе которой было задержано 30 человек, сообщает Znak.
Уголовное дело возбуждено в отношении двух охранников, которые оказывали свои услуги инвестору строительства апартаментов «Бажов House» Руслану Соколову. Один из охранников за фактическое задержание при пресечении преступления помещен в изолятор временного содержания. Другой фигурант находится под административным арестом. В отношении самого бизнесмена также применен административный арест на 13 суток.
Напомним, всех участников сходки Верх-Исетский районный суд отправил за решетку на срок от 12 до 14 суток.