Минеева: москвичи оценили плюсы удаленки

Как написал московский градоначальник в своем личном блоге, несмотря на некоторые послабления в городе все же сохраняется необходимость измерять температуру сотрудникам предприятий. Правда, теперь работодатели обязаны делать это не раз в четыре часа, а только утром. Сохраняется также запрет на допуск к офисной работе людей с признаками респираторных заболеваний. Однако по распоряжению властей отменено обязательное тестирование десяти процентов работников на наличие коронавируса каждые 15 дней.