Скончалась избитая сиделкой 95-летняя бабушка в Екатеринбурге

Напомним, ранее пенсионерка заявила об избиениях. Родственники женщины обратились в полицию. По словам родных, проблем с разумом у женщины не было. За ней постоянно ухаживали сиделки и никаких претензий не было. По данной факту прокуратура проводит доследственную проверку.