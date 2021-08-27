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Posted 27 августа 2021, 07:00

Published 27 августа 2021, 07:00

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Скончалась избитая сиделкой 95-летняя бабушка в Екатеринбурге

Скончалась избитая сиделкой 95-летняя бабушка в Екатеринбурге

27 августа 2021, 07:00
Фото: 1MI.
95-летняя женщина из Екатеринбурга, которая обвинила сиделку в избиении сиделку из частной организации, скончалась.

В ночь с 4 на 5 августа сиделка нанесла многочисленные побои женщине. 26 августа в 11.00 она скончалась, пишет Ура.ру со ссылкой на внучку погибшей.

Напомним, ранее пенсионерка заявила об избиениях. Родственники женщины обратились в полицию. По словам родных, проблем с разумом у женщины не было. За ней постоянно ухаживали сиделки и никаких претензий не было. По данной факту прокуратура проводит доследственную проверку.

Прокуратура проверит информацию об избиении сиделкой 95-летней екатеринбурженки
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#Происшествия#Новости УрФО#Пенсионеры#Умершие#Екатеринбург
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