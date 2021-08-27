Скончалась избитая сиделкой 95-летняя бабушка в Екатеринбурге

Posted 27 августа 2021, 07:00
Published 27 августа 2021, 07:00
Modified 19 августа 2024, 22:42
Updated 19 августа 2024, 22:42
В ночь с 4 на 5 августа сиделка нанесла многочисленные побои женщине. 26 августа в 11.00 она скончалась, пишет Ура.ру со ссылкой на внучку погибшей.
Напомним, ранее пенсионерка заявила об избиениях. Родственники женщины обратились в полицию. По словам родных, проблем с разумом у женщины не было. За ней постоянно ухаживали сиделки и никаких претензий не было. По данной факту прокуратура проводит доследственную проверку.