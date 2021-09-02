Матери-одиночке из Заречного второй раз отказано в предоставлении пособия

Свердловчанка считает, что отказать ей могли из-за того, что она получила премию. Дважды в год, отмечает Наталья, ей приходят выплаты по 10 тысяч рублей — на 8 марта и ко Дню пожарного. Также она была в отпуске. Никаких других средств она не получает, пишет Ура.ру.