Матери-одиночке из Заречного второй раз отказано в предоставлении пособия

Posted 2 сентября 2021, 06:01
Published 2 сентября 2021, 06:01
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Свердловчанка считает, что отказать ей могли из-за того, что она получила премию. Дважды в год, отмечает Наталья, ей приходят выплаты по 10 тысяч рублей — на 8 марта и ко Дню пожарного. Также она была в отпуске. Никаких других средств она не получает, пишет Ура.ру.
В свердловском управлении Пенсионного фонда РФ рассказали, что средний доход семьи рассчитывается за последние 12 месяцев предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Так, если обращение было в октябре 2021 года, то в это время будут учитываться доходы с июня 2020 года по май 2021 года.
Там добавили, что женщина может самостоятельно рассчитать период, куда не войдут доплаты и обратиться еще раз с документами.
Напомним, ранее Наталья из Заречного уже получала отказ в назначении пособия. По ее словам, у нее допустимый доход превышен на 200 рублей.