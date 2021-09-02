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Posted 2 сентября 2021, 06:01

Published 2 сентября 2021, 06:01

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Матери-одиночке из Заречного второй раз отказано в предоставлении пособия

Матери-одиночке из Заречного второй раз отказано в предоставлении пособия

2 сентября 2021, 06:01
Фото: 1MI.
В выплате пособия из-за превышения дохода второй раз отказано матери одиночке из Заречного Свердловской области. На сайте Госуслуг Наталье снова пришел отказ. В отношении ее сына, по ее словам, было принято отрицательное решение.

Свердловчанка считает, что отказать ей могли из-за того, что она получила премию. Дважды в год, отмечает Наталья, ей приходят выплаты по 10 тысяч рублей — на 8 марта и ко Дню пожарного. Также она была в отпуске. Никаких других средств она не получает, пишет Ура.ру.

В свердловском управлении Пенсионного фонда РФ рассказали, что средний доход семьи рассчитывается за последние 12 месяцев предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. Так, если обращение было в октябре 2021 года, то в это время будут учитываться доходы с июня 2020 года по май 2021 года.

Там добавили, что женщина может самостоятельно рассчитать период, куда не войдут доплаты и обратиться еще раз с документами.

Напомним, ранее Наталья из Заречного уже получала отказ в назначении пособия. По ее словам, у нее допустимый доход превышен на 200 рублей.

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#Общество#Пособие#Заречный#Мама
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