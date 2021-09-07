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Posted 7 сентября 2021, 10:30

Published 7 сентября 2021, 10:30

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Аудиторы: «Коммунальные системы в России изношены на 60%»

Аудиторы: «Коммунальные системы в России изношены на 60%»

7 сентября 2021, 10:30
Фото: 1MI.
О том, что коммунальные системы в России изношены на 60% заявила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.

Такой процент наблюдается в основном в небольших населенных пунктах страны, уровень износа сетей она не считает критическим, сообщают «РИА Новости».

Однако ранее о том, что уровень износа в 60-70% абсолютно критический заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, пишут «Новые известия».

Обновлять системы ЖКХ необходимо применяя новейшие технологии и заранее планировать технологические изменения. Кроме того, с самого начала возведения новых зданий нужно следить за состоянием сетей, отмечают специалисты.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке планируется построить новую канализацию длиной 1 750 метров на улицах Верескова, Пришвина, Большая Гальянская и Малая Гальянская. На инженерные изыскания на площади 5,8 гектаров было выделено 340 тысяч рублей. Заказчиком выступал МУП «Тагилгражданпроект», работы проводила местная компания ООО «Тисизгео». Специалисты проверили сейсмичность площадки, уточнили характеристики грунта и провели другие исследования.

Новую канализацию планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле
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#Общество#Россия#Водоснабжение#ЖКХ#Отопление#Коммунальщики
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