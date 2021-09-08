Родители подозревают няню в детском саду Екатеринбурга в издевательствах

Posted 8 сентября 2021, 04:29
Published 8 сентября 2021, 04:29
Modified 19 июня 2022, 16:37
Updated 19 июня 2022, 16:37
С появлением новой няни одной из групп 571-го детского сада в Екатеринбурге, дети потеряли интерес к посещению заведения, а родители уверены, что сотрудница может применять к их детям физическую силу, сообщает E1.
Мать одного из ребенка, посещающего данный детский сад, заявила, что няня тыкала пальцем в спину ее дочери за то, что девочка отказалась кушать капусту. Когда у кого-то из детей во время творческих уроков падает на пол материал, няня начинает громко кричать, говорит та же родительница.
Родительский чат подтверждает слова женщины – практически все родители жалуются на новую няню, одного ребенка она заставила руками вытаскивать бумагу из унитаза, которую тот бросил туда.
В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщили, что проблема им известна, сейчас она находится на контроле руководства учреждения.
Напомним, 19 августа 2021 года 9 лет колонии получил житель Нижнего Тагила за убийство своего годовалого сына.