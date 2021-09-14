Байкер проехал на «красный» и влетел в иномарку в центре Екатеринбурга

Водитель мотоцикла ехал по проспекту Ленина в сторону Карла Либкнехта по второму ряду. Он проехал перекресток улиц Ленина и Пушкина на красный свет и врезался в Toyota Corolla, поворачивавшую на улицу Пушкина, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.