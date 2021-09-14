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Байкер проехал на «красный» и влетел в иномарку в центре Екатеринбурга

14 сентября 2021, 04:04
Фото: pixabay.com
Байкер решил проехать на красный сигнал светофора в центре Екатеринбурга и влетел в легковой автомобиль. ДТП случилось 13 сентября 2021 года.

Водитель мотоцикла ехал по проспекту Ленина в сторону Карла Либкнехта по второму ряду. Он проехал перекресток улиц Ленина и Пушкина на красный свет и врезался в Toyota Corolla, поворачивавшую на улицу Пушкина, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате байкер с черепно-мозговой травмой, переломом пальца правой руки и ушибом локтя госпитализирован.

Напомним, водитель мотоцикла ранее врезался в BMW, столкнувшегося с Honda. Авария произошла в Екатеринбурге на улице Восточная, 24. Оба автомобиля стояли на дороге и ждали спецслужбы.

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#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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