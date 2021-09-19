Наказать силовиков за нарушения во время обыска потребовала свердловчанка

По словам женщины, силовики по какой-то причине стали перелезать через забор, переполошили её детей и мать, пнули кота и зачем-то дразнили собак. Кроме того, ей не позволили вызвать адвоката, не отдали копию протокола обыска. Также у всех жителей дома отобрали телефоны и до сих пор не возвращают их владельцам.