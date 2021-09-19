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Наказать силовиков за нарушения во время обыска потребовала свердловчанка

19 сентября 2021, 07:41
Фото: Скриншот видео Е1
Женщина обратилась в суд с требованием наказать силовиков, которые во время проведения обыска в частном доме в посёлке Бобровском около Сысерти допустили множество нарушений, а также конфисковали телефоны у всей семьи, которые не возвращают на протяжении уже двух недель. Инцидент произошёл утром 7 сентября 2021 года.

В доме, где проживает семья, силовики хотели найти следы пропавшего год назад директора фирмы «Вагант». Как оказалось, хозяйка коттеджа — бывшая жена бизнесмена, у которого были общие дела с пропавшим, пишет Е1.

По словам женщины, силовики по какой-то причине стали перелезать через забор, переполошили её детей и мать, пнули кота и зачем-то дразнили собак. Кроме того, ей не позволили вызвать адвоката, не отдали копию протокола обыска. Также у всех жителей дома отобрали телефоны и до сих пор не возвращают их владельцам.

Адвокат требует вернуть изъятые предметы и документы, а также вынести постановление в отношении руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, утром 7 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле екатеринбургские СК, ОМОН и полиция проникли в две квартиры в отсутствие хозяев. Как оказалось, они искали бизнесмена, который пропал год назад.

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила
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#Суд#Жалоба#Коттедж#Силовики#Обыск#Новости УрФО#Происшествия
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