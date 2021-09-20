Теракт в университете и победители на выборах. Итоги дня в Свердловской области

Пассажирка самолета скончалась на борту воздушного судна, следовавшего из Антальи в Екатеринбург. Погибшая оказалась жительницей Кургана. Борт совершил экстренную посадку в Сочи, однако прибывшим медикам не удалось спасти женщину, они лишь констатировали ее смерть.
Власти Екатеринбурга обсуждают повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Планируется, что стоимость повысится с 28 до 32 рублей. Тарифы не увеличивались с 2017 года. По заявлениям СМИ, она изменится уже к концу 2021 года. Однако в мэрии столицы Урала опровергли информацию о повышении цен в текущем году. Также транспортники заявили, что зарплата в отрасли не поднималась уже пять лет.
История о теракте в Перми вызвала большой резонанс в России, в том числе и в Свердловской области. Теракт устроил в Пермском государственном университете 18-летний Тимур Бекмансуров. Он начал стрелять еще по пути в один из корпусов. Испуганные студенты прыгали из окон и устраивали баррикады из стульев и парт прямо в аудиториях. Террорист заранее на своей странице в соцсети написал сообщение о том, что давно готовился к публичному убийству. При задержании он оказал сопротивление. Точных данных о том, что стало с Бекмансуровым нет, возможно он находится в реанимации. Предварительно, погибло восемь человек, еще несколько пострадало.
Обработано 99% бюллетеней на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Предварительно, победителем выборов от Нижнетагильского округа в Государственную думу стала «Единая Россия» с 35,59% голосов. В Нижнетагильском одномандатном округе победителем стал директор по персоналу УВЗ Константин Захаров, набравший 67,77 тысячи голосов избирателей. В свою очередь, в ЗакCo на первом месте оказалась также «Единая Россия» с 36,97% голосов. Кроме того, стало известно, что помимо единороссов в ЗакСо предварительно прошли КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».