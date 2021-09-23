Минеева высказалась за введение налоговых льгот для московской бьюти-индустрии

На данный момент под режим УСН подпадают те салоны красоты, в которых численность сотрудников не превышает 100, а доход не больше 150 миллионов рублей ежегодно. Если московские власти поддержат предложение, то таким налоговым режимом смогут воспользоваться компании с выручкой до 800 миллионов рублей в год и с числом работников до 300 человек. Эти салоны красоты сейчас платят налог по ставке 20%.