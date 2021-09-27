TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тело погибшей екатеринбурженки спустили с Эльбруса. Она будет похоронена в Тюмени

27 сентября 2021, 08:55
Фото: страница Ирины Гальчук в соцсетях
Тела всех пятерых погибших спущены спасателями с горы Эльбрус. Из-за погодных условий работы велись несколько дней. Среди скончавшихся была 32-летняя Ирина Гальчук из Екатеринбурга.

Девушка будет похоронена в Тюмени. Сегодня 27 сентября с ней простились коллеги из Свердловского онкологического диспансера, пишет Е1.

По словам коллег, Ирина работала заместителем начальника отдела ресурсного обеспечения. Они выразили сожаления по поводу кончины коллеги.

Когда произошла трагедия, мама погибшей екатеринбурженки вылетела в Кабардино-Балкарию. Ей сообщили в Следственном комитете, что тело дочери будет передано для транспортировки 29 сентября.

Напомним, трагедия произошла 24 сентября. Группа из 19 альпинистов попала в буран. Их искали несколько часов. В результате пятеро человек скончались.

«Тихо умирали»: старший гид раскрыл подробности гибели пятерых туристов на Эльбрусе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Екатеринбурженка Ирина Гальчук погибла при восхождении на ЭльбрусУголовное дело возбуждено после гибели екатеринбурженки на ЭльбрусеВыживший после трагедии на Эльбрусе рассказал об еще одном теле в горах
#Екатеринбург#Скончался#Смерть#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25