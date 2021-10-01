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Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара не смогла обжаловать приговор

1 октября 2021, 06:40
Фото: 1MI
Супруги Германские, которые признаны виновными в убийстве своего приемного сына-инвалида из Нижнего Тагила, не смогли обжаловать приговор суда.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, Свердловский областной суд решил оставить приговор обоим супругам без изменений, а жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

Оба супруга были осуждены по статье за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Гила Германская была приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а ее супруг Михаил — к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

Напомним, в 2018 году мальчик-инвалид в семье Германских скончался от травмы головы. Он был взят в семью из Нижнего Тагила. Ребенок является сиротой. Следователи сделали вывод, что перед кончиной ребенка сильно избивали. В результате было возбуждено уголовное дело. Оба супруга признаны виновными в совершенном преступлении.

Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор
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