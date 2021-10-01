Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара не смогла обжаловать приговор

Напомним, в 2018 году мальчик-инвалид в семье Германских скончался от травмы головы. Он был взят в семью из Нижнего Тагила. Ребенок является сиротой. Следователи сделали вывод, что перед кончиной ребенка сильно избивали. В результате было возбуждено уголовное дело. Оба супруга признаны виновными в совершенном преступлении.