TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О ходе строительства подъездов к мосту через Тагильский пруд рассказали в мэрии

3 ноября 2021, 08:49
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
О том, как продвигается строительство подъездов к мосту через Тагильский пруд, а также о двух путепроводах рассказали в городской администрации.

На путепроводе через Свердловское шоссе практически закончены работы. К нему уже сделаны подходы, а также уложен нижний слой асфальта.

Второй путепровод возводится через железную дорогу. К его строительству приступили весной 2021 года. Чтобы создать подъезды к нему, на площадку заведен более 200 тысяч кубометров скального грунта. Также сформирована насыпь. Она имеет высоту 12 метров.

На левом берегу пруда строится дорога. На ней полностью установлены бортовые камни, отсыпано основание и уложено почти 80% нижнего слоя асфальтобетонной смеси. На правом берегу также располагается участок протяженностью около одного километра. Там полностью закончена укладка асфальта.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также были произведены работы по прокладке ливневой канализации вдоль дорожной инфраструктуры, которая включена в проект по обоим сторонам пруда.

На данный момент ведется монтаж фундаментов опор освещения и кабельных линий. Работы на стройке ведутся в круглосуточном режиме.

Глава проекта «Чистый воздух» Корольков оценил будущий мост через Тагильский пруд
Узнать подробнее

Материалы по теме
Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд7 млрд на ремонт свердловских мостов планируется привлечь из федерального бюджетаОткрытие обновленного моста на Красноармейской в Тагиле запланировано на октябрь
#Тагильский пруд#Мост#КТГ Мост Тагильский пруд#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25