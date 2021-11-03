Спасение свинок и ограничения: жизнь малых населенных пунктов в Свердловской области

Несовершеннолетним подросткам до 16 лет нельзя появляться на улицах Серова без родителей с 22:00 до 06:00. Полицейские и служба опеки работают сейчас в усиленном режиме, выявляя нарушителей комендантского часа. Родителей могут оштрафовать от 1 до 5 тысяч рублей, если их отпрыски будут пойманы одни на темных городских улицах или в магазинах. И дети под присмотром — и казна не в убытке, наверное, так можно назвать данную акцию городских властей.