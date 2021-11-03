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Спасение свинок и ограничения: жизнь малых населенных пунктов в Свердловской области

3 ноября 2021, 16:48
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Спасение поголовья свиней в Верхней Салде

15 спасателей МЧС на четырех спецмашинах боролись с огнем на свинокомплексе в Салде. Огонь распространился на площади порядка 200 квадратных метров, спасатели 4 часа боролись с открытым пламенем. В ходе ликвидации около 20 свинок были благополучно эвакуированы, никто из людей не пострадал. В причинах пожара предварительно «обвиняется» короткое замыкание электропроводки. А еще недавно свинок сжигали из-за чумы.

Зона карантина по африканской чуме свиней расширена в Свердловской области
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Патрули вышли на вечерние улицы Серова

Несовершеннолетним подросткам до 16 лет нельзя появляться на улицах Серова без родителей с 22:00 до 06:00. Полицейские и служба опеки работают сейчас в усиленном режиме, выявляя нарушителей комендантского часа. Родителей могут оштрафовать от 1 до 5 тысяч рублей, если их отпрыски будут пойманы одни на темных городских улицах или в магазинах. И дети под присмотром — и казна не в убытке, наверное, так можно назвать данную акцию городских властей.

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Студенты добавят «больше жизни в каждый день»

Студенты-медики из Серова прошли специализированный курс «Волонтеры паллиативной помощи», чтобы как можно больше радости подарить неизлечимо больным пациентам. Да и облегчить жизнь родственникам таких больных — святое дело. Будущие врачи скоро направятся по своим родным городам и поселкам, и уже на местах будут готовить волонтеров к оказанию помощи паллиативным больным.

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Как отапливать уральские улицы: инструкция от кушвинских коммунальщиков

В Кушве обнаружилась сезонная проблема: как зима, так тут находят оголенные трубы центрального отопления. Нет бы с лета, подготовить сани и утеплить голый металл труб, нет — коммунальщики ждут, пока жители Кушвы не пожалуются в прокуратуру. И сразу все меняется к лучшему, но вот мусор после себя убирать в «Синергии» так и не научились. А некоторые особо горячие куски труб можно оставить и так.

Без газа из-за коммунальщиков остались 800 жителей поселка под Нижним Тагилом
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«Собачьи свадьбы» мешают жителям Качканара

Горожане начали массово жаловаться на стаи собак, заполонивших улицы Качканара. Кто-то говорит, что это домашние собаки, но отпущенные на самовыгул (многие в ошейниках), другие заявили, что животные бездомные. Особо пугливые пишут заявки на отлов собак.

«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в Арамиле
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Отстранения сотрудников без QR-кодов набирает обороты

Сотрудников одной из аптек Алапаевска теперь не допустят до рабочих мест, пока те не поставят себе прививки против коронавируса. Приказ об этом готов и подписан, в списке районной аптеки № 177 сразу 6 фамилий. Кстати, и зарплату им не будут больше начислять.

Как и работникам Института физкультуры в Екатеринбурге. Там тоже сразу после каникул перестанут допускать совершеннолетних студентов без прививок до занятий, а преподавателей и сотрудников ВУЗа до рабочих мест.

Студенты-физкультурники без прививок будут отстранены от занятий в Екатеринбурге
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