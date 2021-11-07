Охранник и посетительница ТЦ в Екатеринбурге подрались из-за справки о вакцинации

Я показала справки, которые мне дали при вакцинации в торговом центре. Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Я дала ему файликом с бумагами по лицу, он меня выволок из входной группы, упер лицом в столб на улице, рассказала Е1 пострадавшая.