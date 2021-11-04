Рестораны «без QR-кодов» и 10 млрд на экологию. Итоги дня в Свердловской области

Пока врачи борются за жизни пациентов с COVID-19, власти проводят рейды и штрафуют людей, нарушивших масочный режим. За четыре дня на Среднем Урале было составлено более 750 протоколов об административном правонарушении. Было проверено более девяти тысяч торговых точек и более двух тысяч единиц общественного транспорта. То ли правительство действительно так печется о соблюдении масочного режима, то ли штрафов мало выписывают, но групп для проверки станет в 2,5 раза больше.