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Рестораны «без QR-кодов» и 10 млрд на экологию. Итоги дня в Свердловской области

4 ноября 2021, 14:56
Фото: 1MI
Ситуация с введением «чистых зон» и QR-кодов вызывает все большее недовольство сверловчан. Вчера врачи заявляли об истериках пациентов в поликлиниках, а сегодня появились фейковые новости о ресторанах, куда пускают без документов. Самые важные новости региона за 4 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что два ресторана в Екатеринбурге принимают посетителей без QR-кодов, несмотря на запреты. Многие свердловчане, которые против нового указа, поддержали заведения в соцсетях. Однако эта информация оказалась фейковой, ее опровергли в правительстве региона. А руководство одной из точек общепита вообще заявило, что это происки конкурентов и «черный PR».

Два ресторана в Екатеринбурге решили отказаться от QR-кодов на входе (фейк)
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Между тем, несмотря на введение «чистых зон» в Свердловской области снова зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 730 человек. Всего в регионе инфекция выявлена более, чем у 160 тысяч пациентов. А уральские медики скорой помощи в связи с возросшей нагрузкой требуют вернуть им перерывы на обед и выплаты.

Вернуть выплаты и перерывы на обед требуют сотрудники уральской «скорой помощи»
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Пока врачи борются за жизни пациентов с COVID-19, власти проводят рейды и штрафуют людей, нарушивших масочный режим. За четыре дня на Среднем Урале было составлено более 750 протоколов об административном правонарушении. Было проверено более девяти тысяч торговых точек и более двух тысяч единиц общественного транспорта. То ли правительство действительно так печется о соблюдении масочного режима, то ли штрафов мало выписывают, но групп для проверки станет в 2,5 раза больше.

Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале
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Однако рейды проводятся не только по «антимасочникам», сотрудники ГИБДД также ловят нарушителей. Так, за сутки в Нижнем Тагиле было проверено 420 автомобилей и выявлено два пьяных водителя за рулем и еще пять без прав.

Коронавирус, штрафы, QR-коды — это, конечно, важно для свердловчан, но жителей Нижнего Тагила не меньше волнуют проблемы экологии. Тагильчане продолжают дышать вредными выбросами: с 22 октября по 1 ноября посты УГМС на Вагонке и Сухоложском поселке ежедневно фиксировали превышение формальдегида до 2,2 ПДК. Однако на ЕВРАЗ НТМК заявили, что вложат 10 миллиардов рублей в экологию. Благодаря экологическим проектам выбросы планируется снизить на 25%, но лишь к 2024 году.

ЕВРАЗ вложит в экологию до 10 млрд рублей. А пока тагильчане дышат формальдегидом
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Также оставляет желать лучшего и качество воды в тагильских прудах. На заявление общественников о том, что в Черноисточинском и Тагильском прудах цветут сине-зеленые водоросли, природоохранная прокуратура ответила, что это естественный процесс. В ведомстве считают, что он ни коим образом не влияет на состояние водоемов и организмы, живущие в них.

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