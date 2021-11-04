Рестораны «без QR-кодов» и 10 млрд на экологию. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня СМИ распространили информацию о том, что два ресторана в Екатеринбурге принимают посетителей без QR-кодов, несмотря на запреты. Многие свердловчане, которые против нового указа, поддержали заведения в соцсетях. Однако эта информация оказалась фейковой, ее опровергли в правительстве региона. А руководство одной из точек общепита вообще заявило, что это происки конкурентов и «черный PR».
Между тем, несмотря на введение «чистых зон» в Свердловской области снова зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом — 730 человек. Всего в регионе инфекция выявлена более, чем у 160 тысяч пациентов. А уральские медики скорой помощи в связи с возросшей нагрузкой требуют вернуть им перерывы на обед и выплаты.
Пока врачи борются за жизни пациентов с COVID-19, власти проводят рейды и штрафуют людей, нарушивших масочный режим. За четыре дня на Среднем Урале было составлено более 750 протоколов об административном правонарушении. Было проверено более девяти тысяч торговых точек и более двух тысяч единиц общественного транспорта. То ли правительство действительно так печется о соблюдении масочного режима, то ли штрафов мало выписывают, но групп для проверки станет в 2,5 раза больше.
Однако рейды проводятся не только по «антимасочникам», сотрудники ГИБДД также ловят нарушителей. Так, за сутки в Нижнем Тагиле было проверено 420 автомобилей и выявлено два пьяных водителя за рулем и еще пять без прав.
Коронавирус, штрафы, QR-коды — это, конечно, важно для свердловчан, но жителей Нижнего Тагила не меньше волнуют проблемы экологии. Тагильчане продолжают дышать вредными выбросами: с 22 октября по 1 ноября посты УГМС на Вагонке и Сухоложском поселке ежедневно фиксировали превышение формальдегида до 2,2 ПДК. Однако на ЕВРАЗ НТМК заявили, что вложат 10 миллиардов рублей в экологию. Благодаря экологическим проектам выбросы планируется снизить на 25%, но лишь к 2024 году.
Также оставляет желать лучшего и качество воды в тагильских прудах. На заявление общественников о том, что в Черноисточинском и Тагильском прудах цветут сине-зеленые водоросли, природоохранная прокуратура ответила, что это естественный процесс. В ведомстве считают, что он ни коим образом не влияет на состояние водоемов и организмы, живущие в них.