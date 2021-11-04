TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вернуть выплаты и перерывы на обед требуют сотрудники уральской «скорой помощи»

4 ноября 2021, 05:32
Фото: 1MI
За неделю в Челябинской области сотрудники службы скорой медицинской помощи выступили с несколькими требованиями. Они хотят добиться выплат и перерывов на обед.

Водители «скорой помощи» сообщили в областной центр о том, что им не выплатили страховку, которая полагается после перенесенного COVID-19, а в Магнитогорске профсоюз медиков требует разрешить проблему с нехваткой кадров и переработкой. В Челябинске некоторые водители высказали свое недовольство также относительно выплат, обещаемых после перенесенного коронавируса.

По словам одного из водителей, несмотря на внимание в СМИ, увольнять граждан никто не собирался, пишет Znak. Мужчина рассказал, что переболел коронавирусом, однако выплату в 68 тысяч так и не получил. Ему заявили, что это «не страховой случай». В аналогичной ситуации оказались и другие пять человек. Мужчина отметил, что люди не хотят уходить с работы, но намерены получить обещанные выплаты.

Кому-то дают, кому-то нет, хотя условия у всех равные. Нагрузки за последний год сильно выросли. Если за смену удастся один раз заехать на станцию отдохнуть, это хорошо. Обычно работаем без перерыва,рассказал уралец.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Екатеринбурге суд посчитал законным получение ей стимулирующих выплат с двух мест работы. Он посчитал, что по трудовому договору женщина имеет право получать выплаты от каждого из работодателей.

Уральская медсестра выиграла в суде право получать COVID-выплаты на двух работах
Узнать подробнее

Материалы по теме
Заболевшие COVID-19 свердловские врачи пожаловались на отсутствие страховых выплатУральские медики вновь пожаловались на задержку «ковидных» выплатУральская медсестра выиграла в суде право получать COVID-выплаты на двух работах
#Челябинская область#Выплаты#Медики#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25