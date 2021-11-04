Вернуть выплаты и перерывы на обед требуют сотрудники уральской «скорой помощи»

По словам одного из водителей, несмотря на внимание в СМИ, увольнять граждан никто не собирался, пишет Znak. Мужчина рассказал, что переболел коронавирусом, однако выплату в 68 тысяч так и не получил. Ему заявили, что это «не страховой случай». В аналогичной ситуации оказались и другие пять человек. Мужчина отметил, что люди не хотят уходить с работы, но намерены получить обещанные выплаты.