Пьяный подполковник тагильской полиции задержан за рулем своего автомобиля

Подполковника остановили сотрудники ГИБДД 5 ноября около 2 часов ночи на улице Кольцова. Он ехал на своей машине, находился в гражданской одежде, так как в этот день у него был выходной. Задержанному до пенсии по выслуге лет оставался год, он работал в службе участковых уполномоченных в отделе полиции № 16.