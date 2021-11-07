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Пьяный подполковник тагильской полиции задержан за рулем своего автомобиля

7 ноября 2021, 15:32
Фото: 1MI
Подполковник из отделения полиции № 16 был задержан пьяным за рулем во время рейда в Нижнем Тагиле 5 ноября. В этот день он был на выходном.

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, теперь он будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, пишет Е1 со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Подполковника остановили сотрудники ГИБДД 5 ноября около 2 часов ночи на улице Кольцова. Он ехал на своей машине, находился в гражданской одежде, так как в этот день у него был выходной. Задержанному до пенсии по выслуге лет оставался год, он работал в службе участковых уполномоченных в отделе полиции № 16.

Напомним, 5 ноября во время рейда по выявлению пьяных водителей в Нижнем Тагиле также был задержан депутат Молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович. В ГИБДД заявили, что он отказался пройти медицинское освидетельствование, однако сам депутат утверждает, что документы являются подлогом. Мятович считает, что таким образом инспектора отомстили ему за поданное заявление на превышение должностных полномочий.

На подлоге документов настаивает пойманный в Тагиле пьяным за рулем депутат Мятович
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#Подполковник#Рейды#Пьяный водитель#Полицейский#Нижний Тагил#Происшествия
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