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Охранники свердловского ТЦ жестко скрутили посетителя детского магазина

9 ноября 2021, 17:45
Фото: 1MI
Охранники ТЦ «Небо», расположенного в Серове, повалили на пол одного из посетителей. Очевидцы рассказали, что мужчина защищал свою жену. Пара пришла в «Детский мир».

По словам свидетелей, охранники выпихивали из магазина жену уральца. Предполагается, что причиной конфликта могло стать отсутствие QR-кодов. Факт инцидента также подтвердил глава пресс-службы МВД региона Валерий Горелых. Как стало известно, мужчина уже обратился с заявлением в полицию. Выяснением обстоятельств происшествия займется участковый, после чего будет принято обоснованное процессуальное решение.

Фото: скриншот видео E1.RU

Напомним, 6 ноября стало известно, что общественники планируют собрать максимальное количество подписей под требованием отменить обязательные QR-коды в Свердловской области.

Уральцы хотят отменить QR-коды и собирают подписи в Генпрокуратуру в Нижнем Тагиле
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#Серов#Конфликт#Охрана#Валерий Горелых#Коронавирус#Происшествия
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