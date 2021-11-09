Охранники свердловского ТЦ жестко скрутили посетителя детского магазина

По словам свидетелей, охранники выпихивали из магазина жену уральца. Предполагается, что причиной конфликта могло стать отсутствие QR-кодов. Факт инцидента также подтвердил глава пресс-службы МВД региона Валерий Горелых. Как стало известно, мужчина уже обратился с заявлением в полицию. Выяснением обстоятельств происшествия займется участковый, после чего будет принято обоснованное процессуальное решение.