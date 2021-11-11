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За отдых в баре после контакта с COVID-19 свердловчанка заплатит штраф

11 ноября 2021, 07:56
Фото: 1MI
За посещение бара в период необходимости соблюдения самоизоляции жительница поселка Сосьва, Свердловской области, заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Женщина не выполнила мероприятия, которые направлены на прерывание цепочки передачи инфекции, а также являясь контактным лицом с коронавирусным больным посетила бар, говорится в постановлении суда.

Отмечается, что девушка должна была находиться в течение 14 дней на самоизоляции, однако отправилась в увеселительное заведение. Там ее заметили знакомые и сообщили в полицию.

Во время суда женщина свою вину признала.

Напомним, жительница Серова, болеющая коронавирусом, была оштрафована за то, что вышла из дома покормить собаку. Ее увидела соседка, которая и сообщила участковому.

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#Штраф#Сосьва#Серов#Свердловская область#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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