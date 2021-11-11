За отдых в баре после контакта с COVID-19 свердловчанка заплатит штраф

Женщина не выполнила мероприятия, которые направлены на прерывание цепочки передачи инфекции, а также являясь контактным лицом с коронавирусным больным посетила бар, говорится в постановлении суда.
Отмечается, что девушка должна была находиться в течение 14 дней на самоизоляции, однако отправилась в увеселительное заведение. Там ее заметили знакомые и сообщили в полицию.
Во время суда женщина свою вину признала.
Напомним, жительница Серова, болеющая коронавирусом, была оштрафована за то, что вышла из дома покормить собаку. Ее увидела соседка, которая и сообщила участковому.