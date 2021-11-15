«Трупы лежат внавалку»: режиссер Титов рассказал об ужасах ковидной медицины на Урале

Первое, что удивило: нет антисептиков, никаких и нигде. Далее: очередь на КТ — человек 20. В тесном непроветриваемом помещении. Кто пришел сюда с подозрением на «корону», может уходить с уверенностью. Температурные муж с женой, заходятся в кашле, вдруг крик: «Она сознание теряет». Через пару минут подбежала медсестра, помогли нашатыркой. Это цветочки,рассказал Титов в своей авторской колонке.