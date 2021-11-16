QR-код получат россияне переболевшие «легким» COVID-19 с положительным ПЦР-тестом

Если же человек бессимптомно перенес коронавирус, но ПЦР-тест у него отрицательный, QR-код он сможет получить только после получения вакцины против COVID-19, сообщают «Новые известия».
При этом количество антител, имеющихся в организме бессимптомно переболевших россиян с положительным тестом, значения иметь не будет — они все равно получат QR-код. Это связано с тем, что пока в России нет единой тест-системы, которая позволяет определять количество антител.
Напомним, обязательные QR-коды введены на территории Свердловской области с 25 октября текущего года. Коды необходимы для посещения крупных ТРЦ, кинотеатров, ресторанов и других общественных мест, деятельность которых попадает под новые эпидемиологические ограничения. Лица без QR-кодов по-прежнему могут посещать небольшие магазины и ТЦ, аптеки, салоны красоты и так далее и беспрепятственно передвигаться в городском транспорте