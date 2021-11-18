На иск об отмене QR-кодов ответил Евгений Куйвашев

По словам представителя губернатора, Конституционный суд РФ указывает, что при необходимости защиты жизни и здоровья граждан во время ЧС, угрозе их возникновения, эпидемий, ликвидации их последствий, предполагается принятие таких правовых актов, которые допускают ограничение прав и свобод человека, в том числе и свободы передвижения, при условии, что это соответствует поставленным целям, соразмерности и пропорциональности.