На очередной срок переназначена глава избиркома Нижнего Тагила

Posted 3 декабря 2021, 07:41
Published 3 декабря 2021, 07:41
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Ей предстоит провести выборы в местную городскую думу, сообщает региональный избирком.
Лидия Брызгалова является главой избиркома с 2008 года. В административных органах она работает с 1982 года.
На данный момент в Нижнем Тагиле формируется новый состав избиркома, так как у предыдущего уже истек срок полномочий. В 2022 году в гордуму пройдут выборы. Они будут проходить в новых условиях — по одномандатным округам.