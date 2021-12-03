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Posted 3 декабря 2021, 07:41

Published 3 декабря 2021, 07:41

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

На очередной срок переназначена глава избиркома Нижнего Тагила

На очередной срок переназначена глава избиркома Нижнего Тагила

3 декабря 2021, 07:41
Фото: 1MI.
В избрании на должность главы избиркома Нижнего Тагила региональный избирком планирует поддержать Лидию Брызгалову, которая на данный момент занимает этот пост.

Ей предстоит провести выборы в местную городскую думу, сообщает региональный избирком.

Лидия Брызгалова является главой избиркома с 2008 года. В административных органах она работает с 1982 года.

На данный момент в Нижнем Тагиле формируется новый состав избиркома, так как у предыдущего уже истек срок полномочий. В 2022 году в гордуму пройдут выборы. Они будут проходить в новых условиях — по одномандатным округам.

#Политика#Нижний Тагил#Избирательная комиссия
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