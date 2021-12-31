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Иномарка и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле и пригороде

31 декабря 2021, 10:24
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
В период с 30 по 31 декабря на территории Нижнего Тагила и пригорода произошло два пожара. Там загорелись иномарка и садовый дом.

Первый инцидент случился в селе Покровское на улице Зеленой. Сообщение на пульт диспетчера поступило 30 декабря в 13.37. Загорелся «Chevrolet Aveo». Как стало известно, владелица машины приехала в село по делам, а когда вернулась, обнаружила, что из-под капота идет дым. Вызвав пожарных, свердловчанке самостоятельно с помощью снега удалось потушить горение. В результате повреждения получил моторный отсек, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Предполагается, причиной возгорания стало короткое замыкание. Отмечается, что женщина недавно купила машину.

31 декабря в 00.39 стало известно о пожаре в коллективном саду № 1 треста «Тагилстрой». Там огонь захватил дом, в котором на постоянной основе живет семья из трех человек. Проснувшись ночью, хозяйка вышла на кухню и увидела, что та уже задымлена. Тогда тагильчанка разбудила мужа и его мать.

Результатом пожара стала сгоревшая крыша, поврежденные перекрытия, а также стены и имущество. Общая площадь горения — 48 квадратных метров. Вероятно, возгорание произошло либо из-за неправильного устройства печи, либо из-за короткого замыкания электрооборудования.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Напомним, вечером 29 декабря произошел пожар в частном жилом доме на улице Носова в Нижнем Тагиле. Также сгорел автомобиль.

Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле
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