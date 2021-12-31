Иномарка и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле и пригороде

Первый инцидент случился в селе Покровское на улице Зеленой. Сообщение на пульт диспетчера поступило 30 декабря в 13.37. Загорелся «Chevrolet Aveo». Как стало известно, владелица машины приехала в село по делам, а когда вернулась, обнаружила, что из-под капота идет дым. Вызвав пожарных, свердловчанке самостоятельно с помощью снега удалось потушить горение. В результате повреждения получил моторный отсек, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.