Ситуацию в птицепроме Свердловской области прокомментировал Евгений Куйвашев

По словам губернатора, закрытие Среднеуральской птицефабрики никак не сказалось на обеспечении свердловчан яйцами и курятиной, так как доля фабрики во всем областном производстве составляла менее 2%.
Это было решение собственника о приостановлении работы. Она была построена с колоссальным нарушением экологических норм. Вероятно, на этом месте будет какой-то другой проект реализован,отметил Евгений Куйвашев.
Что касается долгов Рефтинской птицефабрики, то причиной напряженной ситуации, по мнению губернатора, стали колебания цен на рынке. Сейчас фабрика ведет переговоры с «Промсвязьбанком.
Банк с нашим министерством подыскивает инвестора. Такие есть,сообщил глава региона.