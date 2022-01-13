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Ситуацию в птицепроме Свердловской области прокомментировал Евгений Куйвашев

13 января 10:33
Фото: 1MI
О ситуации, сложившейся на Среднеуральской и Рефтинской птицефабриках, рассказал на пресс-конференции глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, закрытие Среднеуральской птицефабрики никак не сказалось на обеспечении свердловчан яйцами и курятиной, так как доля фабрики во всем областном производстве составляла менее 2%.

Это было решение собственника о приостановлении работы. Она была построена с колоссальным нарушением экологических норм. Вероятно, на этом месте будет какой-то другой проект реализован,отметил Евгений Куйвашев.

Что касается долгов Рефтинской птицефабрики, то причиной напряженной ситуации, по мнению губернатора, стали колебания цен на рынке. Сейчас фабрика ведет переговоры с «Промсвязьбанком.

Банк с нашим министерством подыскивает инвестора. Такие есть,сообщил глава региона.

Куйвашев: «Заявленные проекты будут реализованы в Нижнем Тагиле»
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#Птицефабрика «Рефтинская»#Среднеуральская птицефабрика#Евгений Куйвашев#Экономика
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