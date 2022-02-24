Эксперт рассказал, стоит ли ждать отключения РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе

Что же касается отключения России от SWIFT, то, по словам Колганова, это приведет к блокировке международных расчетов. Он заявил, что данная угроза озвучивается с 2014 года, и в свое время Иран был подвергнут этой процедуре, что, впрочем, не помешало ему экономически развиваться в дальнейшем, пусть и с некоторыми сложностями. Но в случае с Россией, по мнению эксперта, большинство европейских держав сами понесут убытки, так как если не будет операций через SWIFT, невозможно будет оплатить поставки российского газа и нефти, а также получить деньги за свои поставки, поскольку у Российской Федерации с Европой достаточно большой товарооборот.