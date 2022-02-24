tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2022,, 15:40

Published 24 февраля 2022,, 15:40

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Эксперт рассказал, стоит ли ждать отключения РФ от SWIFT на фоне операции в Донбассе

24 февраля 2022, 15:40
Экономист Андрей Колганов прокомментировал сообщения в СМИ о возможном отключении Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). По его словам, вероятность такого развития событий очень мала, поскольку европейским странам это будет невыгодно.

Эксперт также ответил на вопрос журналистов по поводу того, стоит ли в связи с последними событиями на военно-политической арене срочно снимать деньги с банковских счетов и обналичивать валюту. Он пояснил, что к снятию средств россиян может подтолкнуть паника, и это, в свою очередь, может привести к нехватке наличных. Но это будет временным явлением, и предпосылок для того, чтобы запасаться наличными деньгами, в настоящее время нет, пишет NEWS.ru.

Что же касается отключения России от SWIFT, то, по словам Колганова, это приведет к блокировке международных расчетов. Он заявил, что данная угроза озвучивается с 2014 года, и в свое время Иран был подвергнут этой процедуре, что, впрочем, не помешало ему экономически развиваться в дальнейшем, пусть и с некоторыми сложностями. Но в случае с Россией, по мнению эксперта, большинство европейских держав сами понесут убытки, так как если не будет операций через SWIFT, невозможно будет оплатить поставки российского газа и нефти, а также получить деньги за свои поставки, поскольку у Российской Федерации с Европой достаточно большой товарооборот.

Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о начале проведения специальной операции в Донбассе. В свою очередь Запад пригрозил вводом против Москвы самых жестких экономических санкций. А власти Соединенных Штатов заявили о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения “вторжения” России на Украину.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30