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Posted 11 мая 2022, 11:42

Published 11 мая 2022, 11:42

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

В Первоуральске мать отказалась от 3-месячной дочки с целью избежать тюрьмы

11 мая 2022, 11:42
Жительница Первоуральска повредила ребенку руку и, чтобы избежать правосудия, написала отказ на младенца.

В Свердловской области мать отказалась от 3-месячной дочки с целью избежать тюрьмы. Известно, что жительница Первоуральска нанесла ребенку тяжкий вред здоровья.

По данным «КП-Екатеринбург» в сентябре прошлого года 22-летняя мать вызвала скорую, когда заметила, что у дочки что-то случилось с рукой. Врач сообщила, что это перелом плечевой кости со смещением. По правилам, медик доложила об этом в полицию.

Позже следствие стало полагать, что перелом девочке сделала сама мать тогда, когда делала ей массаж. Далее два раза за год в отношении девушки отказались возбуждать дуло по УК РФ.

Позднее молодая мать сообщила, что ей сказали, если она откажется от ребенка, то избежит тюрьмы. Сейчас ребенок находится в другой семье.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Тюрьма#Отказ
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